Waddeneilanden op reislijst New York Times

LEEUWARDEN - De marketingorganisatie van Friesland is in opperbeste stemming, omdat The New York Times de Waddeneilanden een plekje heeft gegeven op een lijst van „52 plaatsen om naartoe te gaan in 2019.” De eilanden, niet alleen de Nederlandse maar ook de Duitse en Deense, staan op plaats 30 van de 52. De grote Amerikaanse krant is onder meer enthousiast over het duurzame toerisme en de grote biodiversiteit van de Waddenzee.