Zien: Nic van der Ven (64) showt zijn Harley op vier wielen

„Voorheen ging ik jaarlijks met een vriendengroep op de Harley naar Zuid-Europa. Totdat ik last kreeg van mijn knie en ik door een medische blunder niet langer kon motorrijden.

Toen ben ik op zoek gegaan naar het Harley-gevoel op vier wielen. Dan kom je vanzelf bij een Amerikaanse auto uit. De Ford Mustang is net een Harley Davidson: er is van alles voor te koop en je kunt er veel zelf aan doen. Een goede Mustang vinden was lastig. Vaak hebben ze achterstallig onderhoud of oude schade.

Deze rode cabrio was precies wat ik zocht. Alles wat kapot en versleten was, is vervangen door nieuwe onderdelen. De voorbumper, de voorspatborden en de binnenschermen zijn van een Mustang GT, er zit een nieuwe cabriokap op en het stuurhuis, de remmen, de aandrijfassen en de onderstelrubbers zijn vernieuwd. Het enige wat oud is, is het kentekenbewijs, zeg ik weleens.

In 2017 maakte ik met mijn vrouw in de Mustang de rit die ik vroeger met de motorfiets reed, door de Pyreneeën vanaf Perpignan naar Biarritz, eerst langs de Franse zijde en daarna langs de Spaanse kant. Ouderwets genieten! In een cabrio is het leuk toeren en je ziet veel van de omgeving.

Ik heb bewust voor de V6-motor gekozen. De meeste mensen willen een V8, maar als je ver reist, word je moe van het tanken. Deze haalt gemakkelijk 1 op 11 en met de kap open klinkt de motor net zo mooi. Onderdelen zijn snel leverbaar en meestal vrij goedkoop, behalve de nieuwe stuurdemper: 1300 euro... Als je in het zonnetje door de bergen rijdt, vergeet je dat snel.

In mijn vrije tijd rijd ik zoveel mogelijk met de Mustang. Ik werd eens achtervolgd door een man die vroeg: ’Wilt u hem verkopen?’ Ik heb hem bedankt en ’nee’ gezegd, want ik vind hem veel te leuk. De komende zomer gaan we weer op reis door de Dolomieten.”

Eigenaar

Nic van der Ven (64), bedrijfsleider

Auto

Ford Mustang 4.0 V6 Convertible

Bouwjaar

2006

Geschatte waarde

20.000-25.000 euro

Gemaakt

2005-2010

Motor

4,0-liter zescilindermotor, 213 pk

Toekomstplannen

„Hij is nu helemaal goed, dus ik houd ’m.”