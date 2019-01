Vier goede redenen om (meer) te reizen

Reizen maakt creatief

Reizen zorgt er volgens de hoogleraar psychologie van het onbewuste aan de Radboud Universiteit voor dat je geïnspireerd raakt en dat je creativiteit wordt bevorderd. „Doordat we ons op vakantie meer over dingen verwonderen, wordt je brein opgeschud waardoor het soepel en actief blijft. Zo kom je sneller tot nieuwe ideeën.”

Weg met die vooroordelen!

Reizen geeft je bovendien de mogelijkheid om met andere ogen naar de wereld te kijken. Oftewel: reizen haalt vooroordelen onderuit. Dijksterhuis heeft het onlangs nog aan den lijve ondervonden. „Ik was op vakantie in Noord-Korea, waar ik eerst dacht dat de mensen heel stuurs en streng zijn. Maar ik ontdekte al snel dat de meesten juist heel open zijn en veel humor hebben. Reizen opent je blik en verbindt.”

Reizen verlengt ons leven

Niet echt, maar zo voelt het wel. Dat komt volgens hem doordat ons brein de tijd bijhoudt op basis van de hoeveelheid nieuwe prikkels die binnenkomen. „Als je op vakantie gaat naar een plek waar je leuke dingen meemaakt en ziet, lijkt de tijd sneller te gaan. Op reis neemt je brein per uur veel meer prikkels waar dan thuis waar een week soms zonder rimpeling voorbij kan gaan en dus veel langer lijkt te duren”, legt Dijksterhuis uit.

Geluk

Dijksterhuis stelt bovendien dat onderzoek heeft uitgewezen dat reizen gelukkig maakt. De voorpret begint vaak al bij de bestemming uitzoeken. Na de reis genieten we na bij het terugkijken van de vakantiefoto’s.

Maar, zo zegt Dijksterhuis: „Het gelukkigst zijn we tijdens de reis omdat we dan ’in het nu’ leven: je houdt je bezig met wat je op dat moment wilt gaan doen of waar je die avond wilt eten, terwijl je thuis sneller geneigd bent je zorgen te maken om iets wat vorige week gebeurde of wat volgende week nog moet gebeuren.”

Maakt het nog uit hoever of hoelang je op reis gaat? Dijksterhuis zegt van wel. Om creatiever te zijn, helpt het als je op reis zoveel mogelijk verwonderd raakt. „Een lange vakantie doet meer met je dan een korte en een actieve trip doet meer met je dan een luie zonvakantie. Ook als de cultuur van de bestemming ver van de jouwe staat, raak je meer verwonderd. Drie maanden naar Azië doet dus meer met je dan een weekendje Brugge.”