Inmiddels kan ik concluderen dat ik heb gefaald

Probeert u de supermarkt-marketeers met hun gehaaide spelletjes ook altijd slimmer af te zijn? Hun psychologische manipulatie te doorgronden, u niet om de tuin te laten leiden tijdens het boodschappen doen? Ik heb me er inmiddels bij neergelegd dat ik in de maling word genomen zodra ik een stap in de winkel zet.