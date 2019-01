Houdt jouw kat je wakkker? Dit kun je doen

Dierenarts Piet Hellemans behandelt elke week een vraag of probleem van en lezer. Deze week: „Wij hebben sinds kort een kater uit het asiel. Hij is kerngezond maar heeft forse stembanden! Op de gekste momenten geeft hij een harde schreeuw. Vooral ’s morgens en het liefst om 05.00 uur! We hebben alles geprobeerd, wat kunnen we doen?”