Lezersreis: beleef Aida in sfeervol Verona

Het operafestival in de Arena di Verona is misschien wel ’s werelds beroemdste operafestival. Het decor van het best bewaarde amfitheater uit de antieke wereld is onovertroffen en de volmaakte akoestiek is intact gebleven. De reis staat grotendeels in het teken van maestro Verdi. Uw deskundige Hannick-reisleider vertelt alles over het leven en de werken van de meestercomponist. Laat u in het land van Verdi betoveren door zijn meeslepende opera’s.

La Traviata en Tosca

Tijdens deze reis heeft u naast Aida de optie om twee andere opera’s te zien in de Arena, namelijk La Traviata van Verdi en Puccini’s Tosca. U ontdekt de sfeervolle stad onder begeleiding van een lokale gids en bezoekt het Arena Opera Museum. Geniet van de geuren en kleuren rond de Arena of flaneer over Piazza Bra.

Inclusieve operavoorstellingen

• Aida (Verdi) op 18 augustus in de Arena di Verona om 20:45 uur. U ziet een voorstelling die is gebaseerd op de historische enscenering uit 1913 van Gianfranco de Bosio.

Optioneel

• Tosca (Puccini) op 16 augustus in de Arena di Verona om 20:45 uur. Prijs: € 130

• La Traviata (Verdi) op 17 augustus in de Arena di Verona om 20:45 uur. Prijs: € 130

Inbegrepen

• Goede zitplaatsen voor alle opera’s in Arena di Verona (categorie Num. Di Gradinate)

• 3 nachten in goed 4-sterrenhotel op loopafstand van de Arena

• Glaasje wijn en kopje koffie tijdens lunches/diners buiten de deur

• Boeiende muziekinleidingen

• Transavia-vlucht

• 3x lunch of diner

• Excursies en entrees

Reisdata 16 T/M 19 AUG 2019

Reissom € 1.595 P.P. o.b.v. 2 personen

Reserveren

Ga naar hannick.nl/telegraaf-verona of bel 070-3191929

Overig

• Upgrade zitplaatsen, op verzoek

• Toeslag 1-pers-kamer € 260

• Calamiteitenfonds € 2,50

• Reserverings-kosten € 25 per factuur