Dit zijn de leukste plekken in Venlo

SHOPPEN

Stoer en vrouwelijk

Qua kledingstijl houdt Femke van vrouwelijk en kleedt haar zusje Sophie zich stoer. Beide stijlen vind je terug in hun boetiekje Feminine and Sophisticated (4) aan de Parade. Ze hebben ook sieraden, hoeden, planten en huisdecoratie. Adres: Parade 4

Boekenwinkel

Het grote aantal tweedehands boeken van Antiquaraat ’t Boekhuis (3) reikt tot voor de ingang. De boekenwinkel is gevestigd in een van de nog overgebleven 16e-eeuwse panden: Huize Schreurs. De gevel is een bezienswaardigheid op zich. Adres: Grote Kerkstraat 19

Luisterplezier

We lopen in Sounds langs een veelvoud aan platen, cd’s, muziekposters en kalenders. Achterin vinden we het gezellige restaurant Bij de Buren waar je voor lunch, diner of een wijntje terechtkunt. Aan de muren hangen foto’s van muzieklegendes. Adres: Parade 66

GENIETEN

Vrijgevig

De zelfgemaakte aioli met brood bij Brasserie Rue Du Bois (5) is echt Spaans: boordevol knoflook. Dat het smeersel eerder op is dan het brood maakt niets uit, we krijgen gewoon nog een schaaltje. Het is een heerlijke aanloop naar het hoofdgerecht: tongschar met saffraansaus. Adres: Houtstraat 4

Speciaalbier

Wanneer we het stampvolle Biercafé De Klep op binnenstappen, heeft barvrouw Eefje in no time een plekje bij anderen aan tafel geregeld: net zo gezellig. Uit de ruime keuze aan (buitenlandse) speciaalbieren smaakt de zachte, Belgische Filou heerlijk. Adres: Keizerstraat 16

Een plaatje

Zoals de naam al doet vermoeden, ligt Café Restaurant Central (1) midden in het centrum, tegenover het gemeentehuis. We genieten van verse gemberthee naast de grote muur vol met zomerse portretten van Venlonaren, spontaan vastgelegd door fotografe Janneke Holten. Adres: Markt 22

Ouderwets

In Eetcafé De Brasserie staat eigenaresse Annie zelf in de keuken. De kaart is ’nog lekker ouderwets’. Ga voor Annies specialiteit: kip gemarineerd in sojasaus. Of neem een rijkelijk gevulde vislasagne. Voor vegetariërs is er een frisse salade met geitenkaas. Adres: Klaasstraat 64

DOEN

Stadswandeling

Tijdens de ’Waerse Wandelinge’, een begeleide rondleiding door het historische centrum, komen we ook langs de oude bioscoop uit 1907 in de Vleesstraat. Bewoners Tineke en Jos heten ons in het monumentale pand welkom met een kop thee. Ook de galerie van kunstenaar Dick Evers in de oude puddingfabriek (6) maakt indruk. Reserveringen: 0640675171

De natuur in

In natuurgebied ’t Jaomerdal, op slechts een paar minuten rijden van het centrum van Venlo, vind je een eikenbos en voormalige klei- en grindgroeves, evenals een prachtige Limburgse heide waar je lange wandelingen kunt maken. Voerdijk

Duitse enclave

Het winkelend publiek in de Duitse supermarkt Die 2 Brüder von Venlo (2) is een bezienswaardigheid op zich. Duitsers trekken in de weekeinden massaal naar deze Duitse hoek van Venlo. Vele merken koffie en blikjes frisdrank speciaal voor onze oosterburen. Voor een goed glas Duits bier, verse friet van Koala Expres of een wafel kun je er ook terecht. Adres: Geldersepoort 10

Opgravingen

Het Limburgs Museum vertelt – hoe kan het ook anders – over de historie van Limburg, met tentoongestelde prehistorische opgravingen en uitleg over de recent herontdekte middeleeuwse kelders in de binnenstad van Venlo. Van februari tot mei is er een expositie met kleurrijke werken van schilder Evert Thielen. Adres: Keulsepoort 5

SLAPEN

Centraal

Qua locatie zit je in het mooie Theaterhotel op de Markt helemaal goed. De kamers bevinden zich boven theater De Maaspoort, waarmee wordt samengewerkt. ’s Morgens genieten we van een ontbijt met uitzicht over het centrum. Vraag in het weekeinde, als er wordt gestapt, wel om een kamer aan de achterkant van het hotel. Adres: Oude Markt 30

Knus

Bij Milk and Cookies word je wakker met de geur van vers gebrande koffie. Beneden in het café genieten we van een ontbijtje. Deze centraal gelegen bed & breakfast heeft slechts een paar kamers, wat een verblijf extra knus maakt. Adres: Parade 64

Zo kom je er

Venlo bereik je vanuit Amsterdam en Utrecht binnen twee uur met de trein. Vanaf het station loop je zo de binnenstad in. Vanaf Utrecht is het een kleine 150 kilometer rijden. In de binnenstad zijn diverse parkeergarages en net buiten het centrum vind je op straat vrij makkelijk een plek.