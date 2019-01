Filmrecensie: ’Stan & Ollie’ ✭✭✭✩

Na een proloog die hun verhoudingen schetst en Stan Laurel neerzet als het creatieve brein van hun samenwerking, ontmoeten we de twee komieken opnieuw aan het begin van de jaren 50. Hun roem is verbleekt, producenten zijn afgehaakt en in een poging toch weer een speelfilm van de grond te krijgen, hebben zij zich verbonden aan een theatertour door Groot-Brittannië. In de hoop daarmee te bewijzen dat ze nog altijd populair genoeg zijn.

Steve Coogan en John C. Reilly kruipen voor deze film in de huid van het komische duo, de laatste met hulp van een ‘fat-suit’. Ze zijn volkomen geloofwaardig in hun rollen, als mannen die elkaar door en door kennen en nog steeds lol hebben in hun vak. Tot de de gezondheid van Ollie opspeelt, net als oud zeer bij Stan. Dat leidt tot een ruzie die hen definitief uit elkaar dreigt te drijven. Waarbij hun wederzijdse echtgenotes (Shirley Henderson en Nina Arianda) allebei nog wat extra olie op het vuur gooien.

Schrijver Jeff Pope (Philomena) en regisseur Jon S. Baird (Filth) slagen erin van hun bescheiden film een tedere vertelling te maken, waarin ook het komische genie van de twee titelhelden in de schijnwerpers wordt gezet. Mannen met een bijzonder talent, die bovenal ook vrienden blijken te zijn. Door dik en dun.