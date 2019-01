Filmrecensie: ’Ben is back’ ✭✭✭✭✩

Julia Roberts schittert als moeder van een junkie in ’Ben is back’.

Regisseur en scenarioschrijver Peter Hedges gunde zijn eigen zoon Lucas de titelrol in Ben is back, maar het is Julia Roberts die zich als Bens moeder Holly het fraaist door dit verslavingsdrama knokt. Net als in andere recente films als A star is born en Beautiful boy, wordt het in Hedges’ film glashelder dat verslaving méér mensen raakt dan alleen diegene met een fles aan zijn mond of een naald in zijn arm.