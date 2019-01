Filmrecensie: ’Welcome to Marwen’ ✭✭

Carrell is vervolgens te zien als Mark Hogancamp, een kunstenaar die in 2000 hersenbeschadiging opliep nadat hij bijna was doodgeslagen. Dat trauma verwerkte de artiest via speelgoed, waarbij nazi-poppen zijn belagers werden en hij zichzelf neerzette als een oorlogsheld die samenwerkt met een groep elegante doch dodelijke dames. Een opmerkelijk verhaal, dat in handen van regisseur Robert Zemeckis (Forrest Gump, Cast Away) jammer genoeg de verkeerde kant op slaat.

Op technisch vlak wordt de kloof tussen fantasie en werkelijkheid nog knap overbrugd: prachtig geanimeerde poppenscènes vloeien naadloos over in de grauwere realiteit. Maar qua vertelling schuren die twee werelden ongemakkelijk tegen elkaar.

In Hogancamps trauma-verbeeldingen zien we lollige uitvergrotingen van zijn verleden, met moddervette knipogen naar actiefilms, terwijl we daarbuiten haastig tot de essentie moeten komen van welke schade er écht is aangericht. Dat is niet te doen. Hoe goed Carrell ook zijn best doet, z’n plotselinge angstaanvallen en huilbuien voelen pijnlijk onecht. Ook al zijn ze gebaseerd op een waar gebeurd verhaal.