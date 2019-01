Filmrecensie: ‘The house that Jack built’ ✭✭✭

The house that Jack built is een portret van een seriemoordenaar met artistieke ambities, gespeeld door Matt Dillon. Een prototype engerd, met sluik haar, soms een brilletje en een dwangneurose om te poetsen. Is de stem die we horen, de stem in zijn hoofd? Vergil noemt de stem zich, met het onmiskenbare, wat temerige geluid van Bruno Ganz. Naar de Romeinse dichter Vergilius, Dante’s metgezel bij diens reis door de onderwereld in de poëtische klassieker De Goddelijke komedie.

Het is een van de vele knipogen die Von Trier in zijn inktzwarte komedie verwerkt. Over kunst in het algemeen. Over muziek, literatuur en architectuur. En over zijn eigen films in het bijzonder. Uma Thurman is intussen het eerste slachtoffer van Jack en komt bloederig aan haar einde. Waarna de gruwelijkheden zich steeds verder opstapelen. Zelfs een moeder en haar kinderen zijn niet veilig. Met afstandelijke fascinatie maakt hij hen af. Zoals Jack in een flashback ook het pootje van een jong eendje afknipt met een tang.

Er raken nog wat meer lichaamsdelen gescheiden van hun eigenaar. Maar los van een kortstondig ‘jakkes’-moment hebben die scènes nauwelijks impact. Waar Von Trier in films als Breaking the waves of Melancholia echt wist te raken, zorgt zijn aanpak hier voor overkill. Zijn provocaties zijn te doorzichtig om serieus te nemen, als zijn ze soms ook sardonisch grappig. Maar dit keer raakt de cineast – net als zijn titelheld – toch echt verstrikt in zijn eigen pretenties.