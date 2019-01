Filmrecensie: ’Creed II’ ✭✭✭

Eenmaal underdog-af en nieuwbakken wereldkampioen zwaargewicht onder de bezielende leiding van Rocky Balboa (Sylvester Stallone), wacht Adonis ’Donnie’ Creed (Michael B. Jordan) een heel nieuwe uitdaging. Zijn vriendin Bianca is zwanger. En omdat je zwangere vrouwen beter gelijk kunt geven, verruilt het stel Philadelphia in voor Los Angeles. Rocky kan zijn streets echter geen vaarwel zeggen en blijft gelaten achter in zijn restaurantje. Ondertussen vecht Donnie in de Californische sunshine tegen zijn eigen demonen, als de ultieme uitdager zich aandient in de vorm van Viktor Drago, de zoon van de man die zijn vader naar het hiernamaals sloeg. Komt er na 33 jaar weer een snoeiharde Creed vs. Drago?

Fitboy Michael B. Jordan slaat geen slecht figuur en Stallone is, tja… Stallone. Al zijn Rocky’s Cruijffiaanse opmerkingen zo nu en dan best vermakelijk. Verder is Creed II een weinig inspirerend verhaal over ontsnappen aan je verleden. Het stemt hoopvol om Dolph Lundgren en Brigitte Nielsen (op 54-jarige leeftijd zwanger tijdens de opnames!) nog zo fit te zien. Oudjes op herhaling scoren de meeste punten. „My son will break your boy”, zegt Lundgren bijvoorbeeld tegen Stallone; een filmische knipoog naar Rocky IV uit 1985 waar de twee spierbundels nog zelf tegenover elkaar in de ring stonden.

Toch is het de onbekende Florian Munteanu die als de reusachtige Viktor Drago ’t hardst binnenkomt. Deze Duitser met Roemeense roots heet in de kickbokswereld niet voor niets ’Big Nasty’. Helaas krijgt hij door alle baby- en Bianca-ruis in deze boksfilm geen kans voor een klassieke knock-out.