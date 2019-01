Recept van de dag: gewokte mosselen

Ⓒ Evening Standard / eyevine

De afgelopen dagen heb ik rond de 64 gerechten geproefd. Dat is heel veel. Ik was jurylid. Eerst voor de Gouden Koksmuts van het Gastronomisch Gilde en een dag later voor de Beste Stamppot, een wedstrijd van de Nierstichting. Stamppot met minder zout was de opgave. Briljant opgelost door Rob Kramer, van Vitam Catering uit Venlo. Ik zal hem zijn mooie recept een dezer dagen voor jullie afhandig maken. Jonathan Zandbergen won met Hotel Merlet de Gouden Koksmuts en was de grootste onder de giganten. Wat een prachtige wedstrijd tussen sterrenchefs. Zijn keuken wordt nu verbouwd, over twee weken pas kunnen jullie in Schoorl gaan proeven waarom hij deze geweldige prijs woon. Zo, en nu weer beide voeten op de grond.