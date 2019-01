Jan-Paul (52) gaat op zeilavontuur: ’Rondje Atlantische Oceaan’

„Als klein jongetje leerde ik al zeilen, naar goed voorbeeld van mijn vader. In de jaren erna was het te druk: kinderen, werk. Toen ik veertig werd, regelde mijn vrouw Marjolein dat we in Griekenland samen met vrienden op een gehuurde boot zouden zeilen. De liefde voor het varen zat er bij mij nog altijd in en ook Marjolein ontdekte dat het leuk kon zijn. Daarna zijn we vaker boten gaan huren.

Nadat ik een burn-out had gekregen, wilde ik zeilen echt weer oppakken. Ik heb cursussen gevolgd en ben zeezeilinstructeur geworden. Vijf jaar geleden was het tijd voor een eigen boot. Het werd deze Saline. Iets groter dan op ons wensenlijstje stond, maar we vonden deze Bénéteau meteen zo mooi. Vooral vanwege de druppelvormige romp, heel sierlijk. De afgelopen jaren zeilden we op het IJsselmeer en de Waddenzee en de zomers brachten we meestal door buiten Nederland: Bretagne, Zuid-Engeland... Als het water maar zout is, zeggen we altijd.

We houden allebei van reizen en zeker na mijn burn-out voelde op reis gaan als iets waarmee ik niet wil wachten. Er zijn om ons heen al te veel mensen van onze leeftijd weggevallen. Omdat we al jong ouders werden, kunnen we ook weg. De datum, 1 juni 2019, hebben we een jaar geleden al geprikt. Onze werkgevers reageerden positief, ons huis gaan we verhuren en de boot is al redelijk gepimpt. We willen zo min mogelijk vastleggen, maar er is natuurlijk een plan: een rondje Atlantische Oceaan. Als we bij de Kaapverdische Eilanden zijn, komen onze zoons aan boord om de oceaan over te steken.

We willen ons niet haasten. Als we zin hebben, kunnen we een week in een mooie baai voor anker gaan liggen. Alleen maar bezig zijn met de natuurlijke elementen, puzzelen met de navigatie en genieten van de rust als de zeilen zijn gehesen en de motor uitstaat. Even het tempo terugschroeven, heerlijk!”

Eigenaar

Jan-Paul Buis (52), projectmanager

Bootmerk en -type

Bénéteau First 375

Werf (gebouwd bij)

Bénéteau, Frankrijk, 1985

Motor

Yanmar 3GM30 30pk

Geschatte waarde

40.000 euro

Mooiste reis

„Kanaaleilanden en Bretonse noordkust.”

Toekomstplannen

„Rondje Atlantische Oceaan.”