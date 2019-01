Hier let cabinepersoneel op zodra jij aan boord gaat

Ⓒ Hollandse Hoogte / Caiaimage

Je hebt het misschien niet door, maar stewards en stewardessen doen veel meer dan jou welkom heten zodra je aan boord gaat van een vliegtuig. Het cabinepersoneel let op jouw gedrag en beoordeelt binnen no-time of je een veiligheidsrisico bent of juist inzetbaar in geval van nood.