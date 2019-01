Zo krijg je de geur van kattenurine uit de bank

Kattenurine

Inge wil weten: „Hoe verwijder ik de geur van kattenurine? Onze jonge kat heeft uit angst op de bank geplast. Azijn werkt niet.”

Zamarra: „Maak een sopje met Biotex groen; de enzymen pakken de geur aan. Gebruik een spons om de vlek voorzichtig te deppen. Probeer zo min mogelijk te wrijven. Gebruik een schone en witte hand- of theedoek om de vlek weer droog te deppen.”

Tegels

Burcak: „De tegels van mijn wc en badkamer zijn zo smerig. De voegen ertussen zijn ook geel? Toen ik dit huis huurde, was dit al zo, maar ik krijg ze niet weg met Dasty of andere schoonmaakmiddelen.”

Zamarra: „Als de vervuiling zo erg is, raad ik Lithofin intensiefreiniger voor tegels en voegenreiniger aan.”

Kat in tuin

Veel reacties op de lezersvraag van Tjakien Goga Bakker over katten in de tuin. Egi van der Heijden gooit koffieprut in de tuin en heeft nooit meer een kat gezien. Peter den Exter zweert bij de Weitech Wk-0051 Gardenprotector, een kattenverjager op basis van ultrasoongeluid en bewegingsmelder. Willie weet te melden dat katten niet van mestkorrels in de tuin houden. Volgens Bart van der Westen werkt helemaal niks, behalve ontlasting van leeuwen en tijgers.

