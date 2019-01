Slecht ter been? Deze vakantieadressen raden onze lezers aan

„Ik pleit ervoor dat iedereen één dag in een rolstoel doorbrengt. Wedden dat de ogen dan opengaan?” schrijft Albert de Veer ons.

Hij heeft gelijk, want pas dan weet je welke drempels er moeten worden genomen. Letterlijk en figuurlijk. Ik heb zelf ooit een paar maanden in een rolstoel moeten doorbrengen en ken uitdagingen waarvoor je komt te staan.

Alles valt of staat bij eigen initiatief en communicatie, wil je als mindervalide van een vakantie kunnen genieten. Dat wil Reneé Pol ons meegeven. „Afgelopen zomer heb ik mijn ouders van 73 en 80 vier weken meegenomen op vakantie naar Spanje. Beiden zijn slecht ter been. De jaren ervoor zijn we in Afrika, Azië, de VS en Canada geweest. Ik heb de hele reis zelf geregeld en overal naar mogelijkheden gevraagd. Elders inchecken op Schiphol, alle hotels bij boeking gevraagd om een kamer zo dicht mogelijk bij de receptie of naast de lift... Ja, je moet veel regelen, maar dan krijg je ook wat nodig is.”

Wie ook genoodzaakt is het heft in eigen handen te nemen, is N. Gardenier. „Er is altijd veel informatie over rolstoelen, maar hoe zit het mijn scootmobiel? Ik bel me een slag in de rondte naar de oplaadmogelijkheden et cetera.”

John van Os vindt zijn weg niet ver van huis: aan de Belgische kust. „De kuststreek bij Oostende is betegeld en dus toegankelijk voor rolstoelers. Er is ook een vakantiecentrum waar veel rekening wordt gehouden met mensen die slecht ter been zijn.”

Zoutelande

E.B. te Beest: „Zoutelande is nagenoeg de enige plaats in Nederland waar een gehandicapte OP het strand kan komen. Hier is zelfs een aantal aangepaste strandcabines beschikbaar, speciaal voor mensen met een handicap. Er bestaan aangepaste ligbedden en je kunt tevens gebruik maken van een zogenoemde Jutter, een elektrische rolstoel met extra brede banden waarmee je door het zand kunt. Dan kun je er ook nog eens – met invalidenkaart – direct aan het strand parkeren.”

Italië

Martie Vondenhoff: „Wij gaan altijd naar Italië. Mijn vrouw zit in een rolstoel en heeft een hulphond. Onze ervaring is dat het goed komt, mits je op tijd begint te zoeken én duidelijk communiceert. Verder neem ik altijd wat mee zoals balkjes en een plaatje voor drempels.”

Ga cruisen!

C.F. Michilsen: „Mijn advies aan iedereen die minder goed ter been is? Boek een cruisevakantie! Wij zijn een aantal keren vanuit Amsterdam vertrokken en willen niets anders meer. De service aan boord is niet te evenaren, gemak dient nu eenmaal de mens. Zeker voor degenen die minder mobiel zijn.”

Benidorm

Fijnard Pellicaan: „"In het Spaanse Benidorm zijn veel aanpassingen voor mindervaliden. Daar het is het écht rolstoelvriendelijk en kun je zelfs dichtbij de zee komen.”