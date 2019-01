Lezersreis: droomreis langs Japanse parels

De meeste hoogtepunten van het eiland Honshu zijn opgenomen. De reis biedt volop afwisseling en u zult verbaasd staan door de tempels, schrijnen, grote steden, de natuur, cultuur en de ‘Shinkansen’ kogeltreinen. U logeert in uitstekende middenklasse-hotels. We maken het u gemakkelijk: uw koffer wordt telkens apart naar de hotels vervoerd. De Nederlandse reisleiding neemt regelwerk uit handen. Naast de geplande excursies is er voldoende vrije tijd om zelf activiteiten te ondernemen.

Reisroute

Tokio – Kanazawa – Takayama – Kyoto – Hiroshima – Osaka

Dag 1 Amsterdam -Tokio

Vlucht per KLM van Amsterdam naar Tokio. Vluchtduur: circa 11 uur.

Dag 2 Tokio

Aankomst Narita Airport bij Tokio in de ochtend (lokale tijd). Transfer naar de stad waar we eerst de Tokyo Tower bezoeken voor een geweldig uitzicht over de stad. Vervolgens naar ons hotel voor de lunch. Daarna betrekt u uw kamer. De rest van de middag en avond is vrij om te acclimatiseren. Diner op eigen gelegenheid. Accommodatie: Tokyo Prince Hotel - Tokio

Dag 3 Tokio

Een uitgebreide stadstour in Tokio brengt ons bij de oostelijke tuinen van het Keizerlijk Paleis, de beroemde Ginza winkelstraat en de Asakusa-wijk met de Senso-ji Tempel. Na de lunch in een lokaal restaurant is er een korte boottocht op de Sumida rivier. Ook nemen we deel aan een traditionele Japanse theeceremonie. ’s Avonds diner in een lokaal restaurant in de uitgaanswijk Shinjuku. Accommodatie: Tokyo Prince Hotel - Tokio

Dag 4 Hakone National Park – dagtour

Een dagexcursie naar Hakone, onderdeel van het Fujui-Hakone-Izu National Park, 100 km ten zuiden van Tokio. We reizen per “Shinkansen” kogeltrein naar Odawara. Na aankomst in het park maken we een korte boottocht op het serene Ashi-meer. Bij goed weer heeft u uitzicht op Mount Fuji, Japan’s heiligste berg. Daarna bezoeken we de vulkanische vallei Owakudani met zijn heetwaterbronnen. Lunch op eigen gelegenheid. ‘s Middags bezoek aan het Hakone Sekijo Museum en rijden we per touringcar terug naar ons hotel in Tokio. ’s Avonds diner in het hotel. Accommodatie: Tokyo Prince Hotel - Tokio

Dag 5 en 6 Tokio - vrije dagen

Twee vrije dag om op eigen gelegenheid activiteiten te ondernemen. Omdat u een JR Japan Rail Pas heeft, kunt u vrij reizen op vrijwel alle JR treinen in Tokio stad. Accommodatie: Tokyo Prince Hotel - Tokio

Dag 7 Tokio - Kanazawa

Vertrek van Tokyo Station met de “Shinkansen” kogeltrein naar Kanazawa, een rit van 3 uur.

Na aankomst lunch in een lokaal restaurant. ’s Middags stadstour met bezoek aan Kenroku-en, een van Japan's mooiste landschapstuinen, door velen beschouwd als de allermooiste. Daarna een wandeling in de samoeraiwijk Nagamachi met bezoek aan het fraaie Nomura Samoeraihuis. Aankomst in ons hotel. ‘s Avonds diner in een lokaal restaurant. Accommodatie: ANA Kanazawa Sky Hotel – Kanazawa

Dag 8 Kanazawa – vrije dag

Een vrije dag om op eigen gelegenheid activiteiten te ondernemen. Interessante bezienswaardigheden zijn o.a. Kanazawa Castle, het 21st Century Museum of Modern Art, de historische Higashi Chaya (geisha)wijk en de markt. Accommodatie: ANA Kanazawa Sky Hotel – Kanazawa

Dag 9 Kanazawa – Shirakawa-go – Takayama

Na het ontbijt vertrekken we per touringcar de Japanse Alpen in. Na 11⁄2 uur komen we aan in Shirakawa-go, een schilderachtig bergdorpje aan de Shokawa rivier, bestaande uit traditionele eeuwenoude boerderijen en huizen met dikke puntige rietdaken. Het dorp fungeert als een openluchtmuseum. Sommige woonhuizen zijn omgebouwd tot kleine musea. Shirakawa-go staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. We wandelen op ons gemak door het dorp en genieten van de prachtige omgeving. Na de lunch volgt de rit naar het bergstadje Takayama, 50 km verderop.

In Takayama vind je in het centrum nog veel oude, typische Japanse woningen. Wandel op uw gemak door de kleine straten en bezoek enkele van de talrijke interessante winkeltjes. We bezoeken voorts Takayama Jinya, het voormalige gouverneurshuis uit de Edo-periode.

We logeren 2 nachten in een comfortabel traditioneel Japans hotel-pension (ryokan-stijl). U kunt er een bad nemen in de ‘onsen’ (warmwaterbron) op het dak van het hotel. ‘s Avonds wordt in het hotel een Japans diner met vermaarde Hida Beef geserveerd. Deze Japan- ervaring mag u niet missen! Accommodatie: Takayama Ouan - Takayama

Dag 10 Takayama – vrije dag

Een vrije dag om op eigen gelegenheid activiteiten te ondernemen. Interessante plaatsen om te bezoeken zijn onder andere de Yatai Kaikan Hall (met praalwagens die worden gebruikt bij de festivals in april en oktober) en het Hida Folk village openluchtmuseum. Accommodatie: Takayama Ouan - Takayama

Dag 11 Takayama – Kyoto

Na het ontbijt transfer naar Takayama Station en vertrek naar Nagoya per regionale trein. In Nagoya stappen we over op de “Shinkansen” kogeltrein naar Kyoto. Onderweg een Bento lunch(box). Na aankomst in Kyoto bezoeken we de Kinkaku-ji Tempel met zijn wereld- beroemde Gouden Paviljoen. Na een bezoek aan de Ryoanji Tempel met zijn fascinerende zen-rotstuin arriveren we in ons hotel. Aan het begin van de avond maken we een wandeling door de sfeervolle uitgaansbuurt Gion gevolgd door een diner in een lokaal restaurant. Accommodatie: New Miyako Hotel - Kyoto

Dag 12 Kyoto – vrije dag

Een vrije dag in Kyoto om op eigen gelegenheid nog meer van de oude hoofdstad te ontdekken. U zou de wijk Higashiyama kunnen bezoeken met de Kiyomizu tempel, het Maruyama Park en het Philosopher’s pad met de indrukwekkende Nanzenji tempel en Silver Pavillion of de Keizerlijke villa. Accommodatie: New Miyako Hotel - Kyoto

Dag 13 Nara - dagtour

Vandaag maken we een dagtour naar Nara, 42 km ten zuiden van Kyoto. Het was de allereerste hoofdstad van Japan waarna Kyoto ruim 1200 jaar geleden die rol overnam. U bezoekt het grote Nara Park waar honderden herten vrij rondlopen. Zij worden beschouwd als boodschappers van de Shinto goden. De Todai-ji tempel, in het noorden van Nara Park, herbergt het grootste houten Boeddha standbeeld ter wereld. Na de lunch bezoeken we een sake-brouwerij waar de vermaarde Japanse rijstwijn wordt gemaakt. Terug in Kyoto bezoeken we de Fushimi Inari schrijn met zijn duizenden rode poorten (torii). ‘s Avonds diner in het hotel. Accommodatie: New Miyako Hotel - Kyoto

Dag 14 Hiroshima – dagtour

Vandaag maken we een lange dagtour naar Hiroshima. De “Shinkansen” kogeltrein brengt ons comfortabel en in minder dan 2 uur van Kyoto naar Hiroshima. Hier stappen we over in een touringcar voor ons programma in Hiroshima. Per veerboot steken we over naar Miyajima eiland voor een bezoek aan de fraaie ‘drijvende’ Itsukushima Schrijn, een complex van felgekleurde paviljoenen. Terug in de stad bezoeken we het indrukwekkende Peace Memorial Museum en het Peace Memorial Park, aangelegd ter herinnering aan de atoombom. Na afloop reizen we per “Shinkansen” kogeltrein terug naar Kyoto. Diner in een lokaal restaurant. Accommodatie: New Miyako Hotel - Kyoto

Dag 15 Kyoto – Osaka

In de loop van de ochtend verlaten we ons hotel voor en bezoek aan Nijo Castle. Vervolgens wandelen we over de Nishiki Food Market, een lange overdekte corridor vol winkels met Japanse delicatessen. We lunchen hier in een lokaal restaurant. ’s Middags reizen we per bus naar het nabije Osaka. In het centrum maken een wandeling in het Namba winkelparadijs. Daarna vervolgen we naar ons hotel vlakbij Osaka-Kansai International Airport. ‘s Avonds slotdiner in een nabijgelegen restaurant. Accommodatie: Kansai Airport Washington Hotel - Osaka

Dag 16 Osaka – Amsterdam

Na het ontbijt volgt een korte transfer naar Kansai International Airport. Vlucht per KLM van Osaka naar Amsterdam. Vluchtduur: circa 11,5 uur. Aankomst op Schiphol in de loop van de middag (lokale tijd dezelfde dag)

Reisdatum: 4 t/m 19 sep 2019

Reissom: v.a. € 5.985 p.p.

Inclusief

• KLM-vluchten Amsterdam-Tokio/Osaka-Amsterdam

• 14 nachten met ontbijt in uitstekende middenklasse-hotels

• 7 lunches en 8 diners

• Treinreizen volgens programma o.b.v. JR Japan Rail Pass

• Apart vervoer koffer tussen hotels

• Transfers en excursies volgens programma incl. entree

• Nederlandse reisbegeleiding

• Informatiebijeenkomst

