Recept van de dag: koolsoep met kaas

Nodig voor 2 personen:

• ½ ui, gesnipperd

• ½ groene kool, geraspt

• ½ teen knoflook, geperst

• 0,75 l bouillon

• ½ glas witte wijn

• paar stukjes oud brood

• 6 eetl geraspte kaas

• ½ theel kummel

• peper en een ½ theel marmite

Bereiding:

Rasp en snij de groene kool tot je ragfijne kool hebt. Beetje olie in hoge pan en zet ui aan, gevolgd door de kool. Stoven tot alles goudgeel en geslonken is. Knoflook erbij en wat kummel. Dan de witte wijn erbij, laat die even meebruisen, vervolgens de bouillon (die natuurlijk naar keuze van vlees of vegetarisch is). Met de deksel op de pan, twintig minuten laten trekken.

Breng op smaak met een lepeltje marmite en wat peper. En dan afmaken volgens de uiensoepformule: doe de warme soep in kommen. Leg er stukjes brood op en een dikke laag geraspte kaas (als altijd natuurlijk jong belegen boerenkaas). Zet onder de grill tot de kaas is gesmolten.