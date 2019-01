Boot Düsseldorf volgende week van start: focus op trends

Toen Boot Düsseldorf in november 1969 voor het eerst werd georganiseerd, trokken slechts 116 exposanten uit zeven landen al 32.000 bezoekers. Het bezoekersaantal groeide exponentieel. In de editie van 2018 kwamen er bijna 250.000 bezoekers voor de producten van 1923 exposanten uit 68 landen. Er is zelfs nog ruimte voor uitbreiding; de Messe verbouwt een hal om de groei te kunnen bijhouden.

Ter gelegenheid van de vijftigste editie staan er veel bijzondere activiteiten op het programma. Prins Albert van Monaco zal de internationale prijzen voor de bescherming van de oceanen uitreiken. Ook worden de winnaars van de Europese zeil- en motorjachten van het jaar 2019 bekendgemaakt.

Nederland loopt qua bezoekers en exposantenaantal als belangrijkste buitenlandse inbrenger voorop. Niet zo gek aangezien de beurshallen op een uur rijden van de grens bereikbaar zijn. Bovendien heeft de Messe een rechtstreekse tram- of busverbinding vanaf het vliegveld en het treinstation, gratis op vertoon van een geldig beursticket.

Dit jaar focust Boot Düsseldorf naast alle nieuwe jachten ook op trendy sporten als wavesurfen en suppen. Ook trends als gedeeld eigenaarschap krijgen aandacht en bezoekers kunnen ervaren hoe het is om de wereld rond te zeilen tijdens de Clipper round the world race. Dit jaar zijn er voor het eerst meer dan 2000 exposanten. De organisatie verwacht circa 250.000 bezoekers uit meer dan honderd landen.

De verschillende categorieën zijn verdeeld over een groot aantal hallen. Onder de snelle motorboten zoals waterskiboten bevindt zich de Waterdream S-1100 Shooting Brake, de nieuwe aluminium snelvaarsloep van prins Bernhard jr. van Oranje. Tevens Cooper en Timeless uit ons land.

Bij de tenders en luxe motorboten vind je de Finse Q30, een luxe weekender met grote actieradius dankzij een slimme romp en modernste elektrische aandrijving. Een eyecatcher is de Nimbus T11, een snelle Zweedse weekender.

Bij de superjachten is ruimte gereserveerd voor grote merken als Princess, Feretti, Sanlorenzo, Azimut-Benetti, Prestige en Sunseeker. Daarnaast kleinere boten met superjachtuitstraling als de Frauscher 1017 GT Air. Enige Nederlandse vertegenwoordiger is Steeler dat met de 65S hoge ogen gooit bij de verkiezing van Europees motorjacht van 2019.

De kleine motorboten en jetski’s herbergen ook toebehoren zoals trailers en buitenboordmotoren. Daarbij tevens de nieuwste inboardmotoren. Nederlandse bedrijven zijn Boot Akkrum, Vetus, Allpa en Van Claes. Ook vind je hier Alunaut uit Estland dat een aanbesteding van aluminium boten voor de Nederlandse overheid heeft gewonnen.

Kanovaarders, suppers, sportvissers en drijvende huizen kom je in een aparte hal tegen. Liefhebbers van kleine zeilboten en snelle multihulls kunnen niet om de Dragonfly 40 heen, de nieuwste trimaran van de Deense werf.

De Nederlandse Contest 85 CS is een nieuw, 26 meter lang semi custom built zeiljacht naar ontwerp van Judel & Vrolijk. In deze grote zeilhal is ook de nieuwe Swan 65 te bewonderen, een cruiser-racer van German Frers.

In de Nederlandse hal zie je jachten van onder meer Linssen, Elling, Serious Yachts, Rapsody, de Boarnstream en Interboat. De nieuwe Super Lauwersmeer Discovery 47 is een de primeurs van eigen bodem.

Meer info: boat-duesseldorf.com