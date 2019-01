Deze fijne stadsauto’s koop je voor € 5.000

Occasionselectie

Chevrolet Matiz (2004-’10)

De Matiz is klein en wendbaar, maar op de snelweg schrééuwt de driecilinder benzinemotor het uit. Standaard beschikt de Chevrolet over vijf portieren: met zijn vieren naar de stad gaat nét. Gemiddeld rijdt de Matiz 1 op 15. Ook de overige gebruikskosten liggen laag. Via gaspedaal.nl vinden we een keurig zwart exemplaar (2008, 63.000 km) bij een autobedrijf in Rotterdam, dat voor € 2.499 te koop wordt aangeboden.

Fiat Panda (2003-’12)

Je ziet het er niet aan af, maar vanwege de hoekige bouw passen in deze Panda moeiteloos 4 volwassenen. In de stad voelt de Fiat zich als een vis in het water, maar op de snelweg rijdt de Panda evengoed prima. De fijnste motor is de 1.2-liter (1 op 17). De 1.1-liter versie is zeker niet zuiniger! Tweedehands is er keuze te over. Voor dit budget is de grijze ’Active’ (2010, 89.000 km) bij een autobedrijf in Alkmaar een prima keuze. Prijs: € 2.350.

Renault Twingo (2007-’14)

Deze generatie van de Twingo blinkt vooral uit bij gebruik in de stad. Hij is compact, wendbaar en ook motorisch lekker soepel. Op buitenwegen en snelwegen voelt hij minder vertrouwd aan: zijwind en passerende vrachtwagens gaan niet ongemerkt voorbij. Een gemiddeld benzineverbruik van 1 op 15 is goed haalbaar. Bij een autobedrijf in Hillegom staat een zilvergrijze basisversie (2008, 89.000 km) voor € 2.450.

Oordeel van de Wegenwacht

Chevrolet Matiz

De Matiz is heel betrouwbaar. De Wegenwacht kent twee euvels. Een motor die ineens op twee cilinders gaat lopen, wordt meestal veroorzaakt door een klevende injector. Dat is eenvoudig op te lossen. Als de accu leeg of los is geweest, wil de Chevrolet de sleutel soms niet herkennen. Die moet dan in de garage opnieuw worden ingelezen.

Fiat Panda

Bij deze generatie Panda komen alleen enkele onschuldige euveltjes voor. Vocht in de stekker van de motormanagementcomputer bijvoorbeeld. Een losse massakabel zet de hele auto stil, net als een losgetrild hoofdrelais in de zekeringkast. Stuk voor stuk zaken die de Wegenwacht ter plekke kan verhelpen.

Renault Twingo

Deze generatie van de Twingo steekt kwalitatief een stuk beter in elkaar dan zijn voorganger. Dankzij de relatief eenvoudige techniek kan er ook niet zoveel misgaan. Kleine elektronische storingen komen wel voor, maar die kan de Wegenwacht direct repareren. Daarmee is deze Twingo – mits goed onderhouden! – een vrijwel risicoloze koop.

Ons advies

De Fiat Panda is vanwege de geboden ruimte en het rijcomfort te prefereren boven de andere twee.

