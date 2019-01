Voor wie een stevige portie romantiek in combinatie met de gruwelen van een schipbreuk kan waarderen, is Adrift een aanrader. Het waargebeurde verhaal gaat over een stel dat op Tahiti verliefd op elkaar wordt en dat besluit een boot van een Amerikaans echtpaar naar Californië over te zeilen. Ze raken verzeild in een storm die de boot verwoest en hen beiden verwondt.

De angst van de onervaren zeilers wordt schitterend verbeeld als je de huizenhoge golven op je ziet afkomen. Maar ook de schoonheid van zeilen over de oceanen komt in zowel beeld als dialogen tot uitdrukking.

Wie niet van romantiek houdt, kan beter naar All is lost kijken waarin een fenomenale Robert Redford de strijd met de elementen op zee aangaat.

De stiltes en de twijfel zijn door het ontbreken van dialogen pijnlijk voelbaar, net als de uitzichtloosheid. Je voelt de zilte kou van de zee en de verzengende hitte van de zon. Een bijzondere film over de wil om te overleven als, zoals de titel al aangeeft, alle hoop verloren lijkt.