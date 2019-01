Boottest DayM8 by Bood: sexy zeilmaatje

De DayM8 is een trailerbare dagzeilboot met beperkte diepgang, vooral geschikt voor Friesland, het IJsselmeer en de Wadden. Een eigentijds model met klassieke lijnen.

De boeg is vrij recht, wat minder weerstand geeft. Met de mooie achterkant krijgt het een sexy uiterlijk. Het interieur is in de romp verlijmd en draagt bij aan de stijfheid. De constructie is prima, de afwerking voldoende.

Op een zeilboot zit je de meeste tijd, dus is veel aandacht aan zitcomfort en de bedden besteed. Op een dagboot is een kajuitje een bonus. Het opbouwtje met vier ruime kooien is laag en heeft beperkte kastruimte. Het blijft in de eerste plaats een dagboot die je vanwege het gemak snel even pakt.

DayM8 is getuigd met een 16,5m2 grootzeil en een 10,5 m2 keerfok. Optioneel kan daar nog een 37m2 gennaker worden gezet. De prijs begint zeilklaar bij €59.450, maar dat is zonder motor. Voor de motorisering is er keuze uit een 10pk dieselmotor, een 6pk buitenboordmotor in een bun of een vaste, 2 kW elektrische Torqueedo podmotor zoals in de testboot.

Geluidloos en emissievrij varen we met de DayM8 naar het Sneekermeer. Nog mooier is het om te zeilen met deze sexy liefhebbersboot. Bij 8 knopen wind blijkt de DayM8 maar een zuchtje nodig te hebben om weg te spurten. We pakken direct vijf knopen vaart en die snelheid is zonder veel concentratie gemakkelijk vol te houden. De helmstok laat zich soepel bewegen en reageert direct zodat je de boot heerlijk op gevoel kunt sturen. De DayM8 zeilt zoals ze er uitziet: mooi, strak en met oog voor detail.

Cijfer 7,4

Constructie ✭✭✭✭

Comfort & ruimte ✭✭✭

Afwerking ✭✭✭

Ergonomie ✭✭✭✭

Varen ✭✭✭✭

Prijs/kwaliteit ✭✭✭

Lengte: 8,50 m.

Breedte: 2,35 m.

Kielgewicht : 500 kilo (40 % ballastaandeel)

Zeiloppervlak a/d wind: 27 m2: grootzeil 16,5m2 + fok 10,5m2

Prijs: vanaf € 59.450

Meer info: bybood.com