Recept van Felix: wildzwijnstoof

Ⓒ Stuart Forster/REX/Shutterstock

De culinaire fotopagina in VRIJ magazine staat dit weekeinde in het teken van wild. Daarom delen we vandaag een lekker recept van onze Felix Wilbrink met jullie: wildzwijnstoof. Het mooie aan stoof is dat je er de hele dag wat aan hebt. Al is het maar de geur die door je hele huis gaat. In dit recept gebruik je groene peperkorrels. Die kan je in potjes krijgen, op water. Een betoverende smaak en lang niet zo heet als je misschien vreest.