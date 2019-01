Dat komt door een kapitale denkfout die ons hele leven is gaan beheersen. We wijzen allemaal op het formulier. Kijk, netjes ingevuld, ik heb het professioneel benaderd. Wat er verder ook gebeurt, NIET MIJN SCHULD! Een goed ingevuld formulier is inmiddels belangrijker dan een mens zien.

Inmiddels heb ik de eerste wedstrijden alweer achter de rug. Dat is zo leuk, al die chefs die zich te barsten werken om een goeie indruk te maken. De gekste gerechten, de vreemdste combinaties. Vuur in het hart en stoom uit de oren. Dan zit ik samen met de meneren aan de andere kant te proeven en formulieren in te vullen. Heel vaak heb ik aan het einde van een wedstrijd gevraagd: oké, volgens de punten is hij de winnaar, maar is hij ook een winnaar? Was het lekker, was er sprake van lef, is je hart er sneller van gaan kloppen?

Vaak heb ik meegemaakt dat de formulieren lekker werden doorgescheurd en de winnaar met een blij hart werd aangewezen. Zullen we dat ook dit jaar doen? Weg met de formulieren, leve het hart!

