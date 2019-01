7 skigebieden waar je geen last hebt van extreem winterweer

1. Granada, Spanje

Leuk voor: zonliefhebbers

Het centrum van Granada ligt dichtbij de pistes van Sierra Nevada. In dit zonnige Zuid-Spaanse skigebied liggen de hoogste bergtoppen van het land, met blauwe, rode en enkele zwarte pistes. Gezien de beperkte accommodaties in de omliggende bergdorpen is het slim om in de stad te slapen en vanuit daar van en naar het skigebied te reizen.

2. Annecy, Frankrijk

Leuk voor: liefhebbers van geschiedenis en rust

Combineer een bezoek aan het historische Annecy met een skivakantie. De eeuwenoude Franse stad ligt op slechts een half uur rijden van skigebieden Le Grand Bornand en La Clusaz. Op zoek naar een familievriendelijk skigebied? Dan is het nabijgelegen Flumet een goed alternatief, met rustige pistes die tussen de dennenbomen kronkelen.

3. Livigno, Italië

Leuk voor: skiën, eten en winkelen

Het Italiaanse skigebied Livigno ligt aan de zuidelijke, zonnige kant van de Lombardische Alpen en is de ideale bestemming voor een sneeuwzekere vakantie. Livigno is een van de hoogste skigebieden in de regio en wordt dankzij de vele sneeuw ook wel ‘klein Tibet’ genoemd. Wie van winkelen houdt kan in dit belastingvrije gebied flink zijn slag slaan.

4. Chamonix, Frankrijk

Leuk voor: off-piste skiën, langlaufen en cultuur snuiven

Wintersportgebied Chamonix ligt aan de voet van de bekende Mont Blanc, West Europa’s hoogste berg. Wie een wintersportvakantie naar dit uitgestrekte gebied plant, moet rekening houden met busritjes en wachtrijen die langer duren dan gemiddeld. Toch is dat het dankzij de prachtige natuur, de vele sport- en après ski-opties én het culturele stadje allemaal waard.

5. Madonna di Campiglio, Italië

Leuk voor: skiën, langlaufen en snowpark-freaks

Naast de totale pistelengte van 60 kilometer, beschikt skigebied Madonna di Campiglio over vele langlaufgebieden en een snowpark van maar liefst 50.000 vierkante meter. Het recept voor een onvergetelijke avond? Boek een tafel bij restaurant Il Convivio en geniet net als de locals van de relaxte sfeer en eten van di mama.

6. Les Deux-Alpes, Frankrijk

Leuk voor: avonturiers, groot en klein

Skigebied Les Deux-Alpes is de ideale bestemming voor een familievakantie. In het uitgebreide skigebied worden ook voor kinderen allerlei activiteiten georganiseerd, zoals een schaatsbaan en een familiewandeling van 1,5 uur om de dieren uit het berggebied te spotten. Met een uitbundige après ski voor Franse begrippen is er ook voor jongeren genoeg te beleven.

7. Val Thorens, Frankrijk

Leuk voor: feesten en vriendenvakanties

In Val Thorens vinden wintersportliefhebbers de meest veelzijdige activiteiten, zoals ijsduiken, mountainbiken op sneeuw, paragliden, sneeuwscooteren en natuurlijk de beroemde kabelbaan. Hierbij maak je een zweefvlucht van 1300 meter met een snelheid van 100 kilometer per uur. Val Thorens is een echte feestbestemming en zeer geliefd onder jongeren.

