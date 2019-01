Allseasonbanden populairder dan winterbanden

In dat segment wordt over het algemeen nog vaak aan een winterbandenwissel gedaan, maar de vraag naar allseasonbanden neemt flink toe. Dat komt omdat steeds meer leasemaatschappijen en ook particulieren kiezen voor een één-band-voor-het-hele-jaar-strategie. Sybolt Rodenhuis van de verzamelde bandengrossiers Tyre Team beaamt dat. "Dit jaar is de vraag naar allseasonbanden verder gestegen", zegt hij. "Het marktaandeel is nu 19 procent. Winterbanden zijn goed voor 18 procent en zomerbanden voor 62 procent." Dat komt vooral omdat steeds meer leasemaatschappijen voor allseasonbanden kiezen. Ook zijn zachte winters funest voor de winterband. “Je hebt duidelijke pieken in de vraag als het sneeuwt, zoals in december 2017 nog gebeurde", aldus Rodenhuis, "maar over het algemeen verloopt de winterbandenwissel nu wat gelijkmatiger. De leasemaatschappijen plannen beter, heb ik de indruk.”

Een goed compromis

Dat de allseasonband een officiële winterbandkwalificatie heeft - te herkennen aan het bekende sneeuwvloksymbool - maakt dat je ermee ook naar landen kunt waar winterbanden verplichte kost zijn. Dat neemt niet weg dat winterbanden in echte winterse omstandigheden beter presteren dan allseasonbanden. “Een allseasonband blijft niet meer dan een goed compromis”, zegt ook de woordvoerder van Vredestein. “In de winter presteert een winterband nog altijd beter en voor de rest van het jaar is de zomerband meestal de beste keus.”

Bandenwissel is gedoe

Dat de vraag naar allseasonbanden toeneemt is verklaarbaar. “Mensen vinden het toch een gedoe, zo’n jaarlijkse bandenwissel, en kiezen dan steeds vaker voor allseasonbanden.” Dat snappen wij met zulke zachte winters ook. Maar als Koning Winter de komende weken wel naar Nederland komt en het gaat sneeuwen, dan liggen auto’s met winterbanden qua veiligheid gegarandeerd op kop. Ideaal gezien moet je je banden zoveel mogelijk aanpassen aan de omstandigheden, net als Max Verstappen dat doet. Maar toch kiest zelfs die af en toe voor intermediates omdat weersomstandigheden niet altijd te voorspellen zijn.