Net als de bittere witlof van weleer. Om het toch een beetje eetbaar te maken, bakte mijn pleegmoeder een beetje gehakt met een uitje en legde dat onderin de ovenschaal. Daar ging de gekookte en zeer goed uitgelekt witlof op. En dan de lof op het gehakt leggen.

Het kookwater van de witlof heb je toch bewaard? Doe wat boter in een pannetje, de bloem erbij, roeren tot een roux. Laat heel even pruttelen. Giet het kookvocht erbij. Goed roeren, met echte boter krijg je geen klontjes. Dan de geraspte kaas erbij. Beetje peper nog en roeren tot je een heerlijke kaassaus hebt. Die mag over de witlof. Voor ik het vergeet, er horen ook in plakjes gesneden eitjes op en dan de oven in. Heet, 20 minuten op 200° tot je een korstje ziet.

Geef met dampende aardappels. Zo smaakt januari.

Nodig voor 4 personen:

• 8 stronken Brussels lof

• 200 gr rundergehakt

• 1 ui, gesnipperd

• zout en peper

• 2 ½ dl kaassaus:

• 25 gr boter

• 25 gr bloem3 dl kookvocht

• 50 gr jong belegen geraspte boerenkaas

• 2 eieren gekookt in plakjes