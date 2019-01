Lezers over hun allereerste vakantie

Elke week peilen we via onze website telegraaf.nl/VRIJ de mening van onze lezers over een reisonderwerp. Deze week vroegen we u naar uw allereerste vakantie.

De meeste vakanties werden gemaakt met auto (en caravan) of de trein. Of zelfs op de fiets, zoals Hans Boon en zijn verloofde. In 1954 legden zij bijna duizend kilometer af naar het Duitse Koblenz.

Ook zijn er genoeg herinneringen aan een vakantie in eigen land. Dat was al ver genoeg en een hele onderneming, vinden velen van u. Zo schrijft Dinie Bouwer dat de tocht naar Schiermonnikoog met baby en haar ouders een belevenis was, ook omdat ze toen voor het eerst de zee zag.

Voor Jannij Kulk leek de reis van haar woonplaats IJmuiden naar Texel op 15-jarige leeftijd een hele afstand. Het maakte zo’n indruk dat ze nog elk jaar teruggaat. Kulk: „Ik ben samen met mijn moeder drie weken lang het eiland over gefietst. Wat een avontuur! Ik vind het daar 44 jaar later nog steeds heerlijk.”

Zelfs de minder goede ervaringen tijdens die eerste vakantie pakten toch nog positief uit. Dat gold voor Chris de Leeuw en zijn vriendin die de eerste dag in hun Spaanse hotelkamer werden beroofd van al hun vakantiegeld: 3000 gulden. Dankzij de hotelmanager die vervolgens al het eten en drinken van de rekening haalde, hebben ze er toch nog een mooie herinnering aan overgehouden.

Trein naar Nice

Mijn eerste vakantie was in 1957, naar Nice. Ik was 11 jaar. Mijn vader werkte bij de NS zodat wij in Nederland en in een groot deel van Europa gratis konden reizen. Die vakantie was heel speciaal. In die tijd was het bijzonder om naar Nice te gaan. We bezochten ook Monte Carlo dat daar in de buurt ligt. Ik keek mijn ogen uit! Altijd scheen de zon en elke dag kreeg ik een ijsje. Ik ben nog vaak naar de Franse Rivièra geweest, maar die eerste keer vergeet ik nooit meer.

Marianne Hasaart

Checkpoint

Mijn eerste vakantie was in de DDR, omdat mijn vader daar was geboren. Ik was 13 en vond Checkpoint Charlie, de grenspost in Berlijn, doodeng! Militairen met kalasjnikovs haalden onze auto ondersteboven. We speelden stiekem het kapitalistische monopoly en koffie was heel duur. Ik ben 48 jaar en denk er nog vaak aan terug.

Diana Trimpert

Fietsen over grens

Samen met mijn verloofde fietste ik in 1954 liefst 940 km van Assendelft naar Koblenz. In Duitsland was nog veel van de oorlog te zien. Een avontuurlijke reis. We kwamen nauwelijks andere toeristen tegen. Wij zijn nu 87 en 85 jaar en fietsen nog veel.

Hans Boon

Naar de kust

Ik ben geboren in 1966. In 1971 gingen wij met de caravan op vakantie naar de kust. We hoefden maar een zandpad af te lopen en we waren bij de zee. Ik herinner me nog goed dat mijn zus het bandje van mijn plastic hoedje kapot trok. De caravan had een stapelbed en oma was ook mee.

Carolien Brummer

Volgeladen

In 1958 ging ik met mijn ouders, een goede vriendin, haar drie dochters en een buurmeisje naar Italië. We reden met z’n allen in een oude Fiat 1100, met een imperiaal voor de bagage. We deden er een week over omdat we onderweg van alles wilden bekijken. We hielpen vissers netten binnen te halen en speelden op het strand. Een prachtige tijd waaraan ik met veel plezier terugdenk.

Marijke van Beers

Verre Texel

Samen met mijn moeder ging ik in 1975 als 15-jarige van onze woonplaats IJmuiden naar Texel. Ik vond het een heel eind. Ik ben nu 59 en ga er nog steeds elk jaar heen.

Jannij Kulk