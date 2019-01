Bonje in Rome: 1 miljoen uit fontein gevist, maar voor wie?

Ⓒ AFP

ROME - De burgemeester van Rome en de katholieke liefdadigheidsorganisatie Caritas maken ruzie over wat moet gebeuren met de munten die in de Trevi-fontein in de Italiaanse hoofdstad worden gegooid. Elk jaar wordt voor 1 tot 1,5 miljoen euro uit de fontein gevist en tot dusver mocht Caritas dat geld gebruiken voor projecten voor arme mensen.