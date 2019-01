7 x ’s werelds mooiste boomhutten

Uitwaaien op schommel

In de Ecuadoriaanse bergen bij Baños, op 2600 meter hoogte, is een kleine boomhut die bekend staat als Casa del Arbol. Daarvandaan worden de seismische activiteiten van vulkaan Mount Tungurahua in de gaten gehouden. Op zichzelf is de hut al een bezienswaardigheid, maar de echte attractie is de schommel die aan een van de takken van de boom hangt en waar waaghalzen van alle leeftijden even lekker op kunnen uitwaaien.

Grootste hut ter wereld

Van het Treehouse Restaurant in het Britse Alnwick Garden, in het hart van Northumberland, wordt gezegd dat het de grootste boomhut ter wereld is. Het is in ieder geval een magische plek om te dineren (met lokale producten) rondom het houtvuur; er groeien bomen door de vloer. Er is op achttien meter hoogte plek voor tachtig personen. Die moeten wel eerst een paar wiebelende loopbruggen over, maar geen angst: het zit allemaal zo stevig in elkaar dat het restaurant zelfs rolstoeltoegankelijk is.

The Treehouse Restaurant. Ⓒ Getty Images

Boomhut op palen

Wakker worden onder de kokosnoten, met het geruis van de palmbladen en uiteraard de zee op de achtergrond. De boomhut van het Playa Viva resort in Juluchuca, aan de Mexicaanse westkust, staat op palen een paar meter boven het witte zandstrand. De hut is gemaakt van duurzame materialen, met veel hout en bamboe, en zonne-energie zorgt voor verlichting en warm water. Behalve een kingsize bed is er een hangmat en uiteraard een privébadkamer. Om helemaal zen te worden, kan je ook nog meedoen aan de yoga-lessen die het hotel biedt.

Twee in een

Ook jaloers op de toekomstige eigenaren van deze boomhut die een kruising lijkt tussen kasteel en safaritent? Het bedrijf Blue Forest in Wadhurst (East Sussex) ontwierp hem (als blijk van kunnen) speciaal voor gezinnen. Er is een hut voor de ouders en een voor de kinderen, waarin een geheime deur is naar een speelkamer. De hutten zijn met elkaar verbonden door een touwbrug. Er zijn ook een ziplijn en een platform om de vogels en eekhoorntjes in de bomen te bespieden.

Ⓒ Getty Images

Spiegelpaleis

Deze boomhut in het Zweedse Harads is de ultieme schuilplek: doordat de kubusvormige boomhut helemaal is bekleed met spiegelglas, is hij met het blote oog bijna onzichtbaar. Je zou je zomaar zorgen maken of de vogels hem wel zien, en ze niet tegen de ramen vliegen. Een twaalf meter lange brug leidt naar de hotelkamer, die vier bij vier bij vier meter meet. Een toilet is er wel in de kubus, sauna en badkamer zijn in aparte bijgebouwtjes. Zes ramen en een dakterras bieden een waanzinnig uitzicht op de adembenemende natuur.

Ⓒ Getty Images

Kluizenaar

Deze boomhut lijkt een beetje wankel door de bergen van het Japanse Chino te wandelen. De Japanse architect Terunobu Fujimori bouwde hem in 2004 en noemde hem Takasugi-an, wat zoiets betekent als ’te grote hermitage’. Een kamer waar zes mensen in kunnen, wordt gesteund door twee kastanjebomen. De architect hoopt niet op veel bezoekers: hij ontwierp hem om af en toe te kunnen ontsnappen aan zijn drukke leven als professor aan de universiteit van Tokyo en van de natuur te genieten.

Ⓒ Getty Images

Kleurrijk

Niet ín een boom, maar zelf bijna een boom. Negen kleurige kamers in drie bouwlagen komen uit op een betonnen ’stam’, die meteen de trap is. De hoogste kamer is twaalf meter boven de grond. De constructie is een populaire toeristische attractie in de Chinese stad Chongqing. Hij verbeeldt de traditionele bouwstijl van het district.

Ⓒ Getty Images