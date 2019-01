VIDEO: ’Ik houd het wel bij de macarena’

Als klein meisje ging ik elk jaar met mijn ouders naar Spanje. En elk jaar gingen mijn roze-met-zwarte noppenjurk, lakschoentjes, haarspeld met enorme roos mee de koffer in. O wee als ik tijdens de show op de camping niet kon schitteren!

Links: Mode influencer Linsey Sijmons in een flamencojurk van designer José Galvañ. Rechts: Linsey in 1995 op de camping in Spanje Ⓒ Richard Sijmons

Nu sta ik in de winkel van de Spaanse jurkenontwerper José Galvañ en valt mijn mond open. Ik voel me weer dat vijfjarige meisje die zo tegen de danseressen met hun prachtige outfits opkeek. Galvañ geeft een spoedcursus: „Dit is een bata de cola”, vertelt de designer. Oftewel een jurk met een staart; een zeer hoog getailleerde rok met een enorme sluier. Ik kom uit de paskamer en ben letterlijk en figuurlijk in mijn nopjes met die noppenjurk!

Originele flamencoschoenen van Senovilla Ⓒ Richard Sijmons

Prijzen

Van de al genoemde, handgemaakte bata de cola tot de casual trainingsoutfits. Ook zijn er speciale, minstens zulke hysterische jurken niet per se om in te dansen, maar voor speciale gelegenheden als Feria de Abril, de uitbundige meifeesten. Goedkoop is de kleding niet met prijzen van 100 tot minstens 1000 euro.

Nu ik mijn outfit heb gescoord, wil ik natuurlijk dansen. Vroeger zat ik tijdens de flamencoshows op de camping altijd helemaal vooraan. Aan het einde van de voorstelling trokken de danseressen mensen uit het publiek. Negen van de tien keer was ik een van de gelukkigen, maar vroegen ze mij niet ten dans, dan bleef ik met een trillende lip en tranen in mijn ogen achter.

Dancer in focus Patricia Guerrero (links) geeft dansles aan Linsey Sijmons Ⓒ Richard Sijmons

Stuntelen tijdens flamenco-les

Vandaag heb ik een les te volgen van dancer in focus Patricia Guerrero. Een heuse ster in de flamencowereld en daarom ben ik een tikje nerveus. Maar ze stelt me al snel gerust. „Ese”, zegt zij telkens wanneer ik probeer een door haar voorgestelde pose aan te houden. (Oftewel: „Goed zo.”)

Ook al bak ik er helemaal niets van, ik kan niet geloven dat ik les van een grootheid als Patricia krijg! Ik ben weliswaar niet zo goed als in mijn dromen, maar ik heb er vrede mee. Patricia’s niveau is zo hoog dat mijn respect voor haar alleen maar groeit. Ik houd het wel bij de macarena...

Dancer in focus Patricia Guererro

