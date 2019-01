De Kia ProCeed is de eerste shooting brake van een betaalbaar merk. Het is een luxe carrosserievariant met een kleinere bagageruimte, een sportiever afgestemd onderstel en een hogere prijs ten opzichte van de gewone Ceed stationwagen. Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst reed de nieuwe ProCeed en legt uit of de nieuwe carrosserievariant bestaansrecht heeft.