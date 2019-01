Ragout van de barones

Het Groote Kookboek heet het en dan weet je het al. Antiek. Het ruikt bij het opslaan een beetje zoetmuf, als een roze suikerspin. Het is geschreven door C.L.J.M. Thorbecke née Cats, barones de Raet (1846-1937). Mevrouw de barones was met een gewone belastingontvanger getrouwd dus liet in al haar publicaties weten dat de ze echt van adel was.