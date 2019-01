KLM annuleert vluchten om staking Duitsland

Reizigers kunnen de website van de luchtvaartmaatschappij raadplegen over hun vlucht. Of er ook later deze week annuleringen zijn, kon de zegsvrouw nog niet zeggen. „We houden de situatie per dag in de gaten.”

Het veiligheidspersoneel kondigde eerder deze week werkonderbrekingen aan op de vliegvelden van Frankfurt, München, Leipzig, Hamburg, Hannover, Dresden en Erfurt. Ze strijden voor loonsverhoging. Vorige week werd ook gestaakt op de luchthavens van Berlijn en Düsseldorf.