Roadtrip door Texas

Noordelijkste puntje

Reizend met een camper wil je van de natuur genieten en daarvoor sturen we de Panhandle in, het noordelijkste puntje van Texas. Dit land wordt nog maar kort intensief bewoond, waardoor je hier uren kunt sturen waarin je alleen af en toe een slaperig stadje of gehucht passeert. Onderweg zover het oog reikt de nog steeds vrijwel ongerepte, vlakke prairie die alleen her en der wordt onderbroken door katoenvelden. Langs de highway ja-knikkers die oude olievelden tot de laatste druppel leegpompen en windmolens die straks als de olievelden leeg zijn, moeten zorgen dat het licht blijft branden. Op de eindeloos lange, rechte wegen passeren we cowboys in glanzende pick-ups, gigantische trucks met opleggers, kilometers lange goederentreinen en kerken, ontelbaar veel kerken.

Legerpost Fort Worth

Fort Worth is de leukste stad van Noord-Texas. De in 1849 als legerpost gestichte stad was een stop- en overslagplaats voor vee, waardoor er gokpaleizen, saloons en dancings kwamen. Ga vooral naar de Stockyards, waar die oude tijden herleven. Twee keer per dag wordt een kudde longhorns door ’echte’ cowboys door de straten gedreven. Bij cowboys hoort whiskey. De beroemdste wordt op een voormalige golfcourt net buiten de stad gemaakt: TX, waar je tijdens een rondleiding whiskey en bourbon kunt proeven.

Er is ook een aantal prachtige musea: The Modern, Amon Carter Museum, Fort Worth Museum Science and History en het Cowgirls Museum.

89 kerken in Abilene

Het in 1881 gestichte veestadje Abilene heeft niet alleen 89 (!) kerken en drie universiteiten met een verschillende christelijke achtergrond, het heeft ook een geweldig, interactief museum: Frontier Texas. Hier wordt verteld over de strijd tussen de indianen en de pioniers, die in de zogenoemde Indianenoorlog in 1875 in het nadeel van de indianen werd beslecht.

Bizons in Caprock Estate Park

Bizons zijn alleen nog te bewonderen in natuurparken zoals het Caprock Estate Park. De katoenvelden van dit park worden sinds de jaren zeventig teruggebracht in originele staat. Er lopen nu weer ongeveer 180 bizons rond, die overigens twee keer zo klein zijn als hun prehistorische voorouders, waarvan hier in 1975 een skelet werd gevonden. Maar er leven ook kalkoenen, parelhoenders, prairiehonden en coyotes. Die dieren zijn inmiddels zo aan de campinggasten gewend dat we, als we ’s avonds bij de camper een wijntje drinken, een coyote in het kampvuurlicht zien wegschieten.

Palo Duro Canyon

Er is nog een bijzonder fraai natuurpark in de Panhandle: Palo Duro Canyon, een fantastisch canyon-landschap onder prairie-niveau. Na de Grand Canyon het grootste van de Verenigde Staten! Met bergen die al 250 miljoen jaar oud zijn en waar het als het regent – en dan gaat het tekeer hier! – grote delen van het natuurpark zomaar vollopen met water. Wij wandelen, gelukkig met een heerlijk zonnetje, de Lighthouse Trail, zo genoemd naar de kasteelachtige, roodkleurige, langzaam eroderende zandstenen rotsformatie waar de route heen leidt.

Lubbock

Door naar Lubbock waar je in het National Ranching Heritage Center alles leert over de vaak barre leefomstandigheden van de boerengezinnen; het verbeterde pas met de komst van de spoorlijnen. Na het verdwijnen van de bizons en indianen werden de enorme prairies overgenomen door cowboys die grote kuddes longhorns via verschillende routes naar de noordelijker gelegen spoorlijnen dreven, waar ze in wagons werden geladen op weg naar de slachthuizen in Chicago. Lubbock heeft een levendig muziek- en kunstleven dat mede wordt bepaald door het grote aantal studenten dat hier op de campus van de enorme Texas Tech University wonen. We bezoeken er het graf van Lubbocks beroemdste zoon, Buddy Holly, die omkwam bij een vliegtuigramp in 1959. Zijn herinnering wordt niet alleen levend gehouden in een eigen museum, maar in de ’artistieke’ wijk van Lubbock wordt ijverig gebouwd aan de 153 miljoen dollar kostende Buddy Holly Hall, die in 2020 klaar moet zijn en volgens kenners wordt voorzien van niet te evenaren akoestiek.

In de stad Dallas

Dallas verkennen we via een Segway-tour (49 dollar, twee uur). Natuurlijk komen we langs het JFK memorial (John F. Kennedy werd op 22 november 1963 in Dallas vermoord) en tegenover het Old Red Museum het gebouw vanwaar Lee Harvey Oswald de fatale schoten loste. Ook bewonderen we de Dallas Cattle Drive Sculptures van Robert Summers. Grootste attractie is het Dallas Arboretum en als je kunst wilt snuiven het Dallas Museum of Art met werk van onder andere Renoir, Van Gogh, Picasso, Gauguin en Monet.

