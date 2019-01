Hotel van de week: Landgoed Duin & Kruidberg

Eigenlijk zou je te paard of per koets moeten aankomen. Viersterrenhotel Landgoed Duin & Kruidberg in Santpoort doet kasteelachtig aan met een toren, prachtige trapgeveltjes en luiken.

Binnen wacht ons een en al grandeur. Een imposante lobby, overal levensgrote schilderijen, kroonluchters, antieke tapijten, Romeinse beelden en prachtig bewerkte lambriseringen. Het gebouw werd ruim honderd jaar geleden neergezet door Jacob Theodoor Cremer. Hij had zijn fortuin in Nederlands-Indië gemaakt en onderhield nauwe banden met leden van het Koninklijk Huis die hij in stijl wilde ontvangen.

Nu lopen wij door de brede gangen en nemen een kijkje in de Springer Lounge, de voormalige bibliotheek en werkkamer van de vroegere eigenaar. Veel vertrekken zijn in oorspronkelijke stijl gelaten waardoor je honderd jaar terug in de tijd gaat.

Het plafond van het enorme trappenhuis is beschilderd met sterrenbeelden. Overal staan en hangen eigendommen van de vroegere eigenaren zoals een model van een schip, oude kisten en grote vazen.

Gelukkig zijn de 75 hotelkamers, ingericht met het nodige antiek en gobelin-achtige gordijnen, voorzien van moderne faciliteiten. De regendouche is zelfs zo krachtig dat je bijna het gevoel krijgt weg te spoelen (heerlijk). Het grote bed is voorzien van dat echt zachte hotelbeddengoed.

We hebben uitzicht op de langgerekte tuin, een mix van Engelse landschapsstijl en geometrische vormen. Voor extra ontspanning is er een gloednieuwe spa.

We hebben een afspraak buiten de deur te eten, maar daar krijgen we spijt van. Brasserie DenK, waar ook kan worden ontbeten, biedt een heerlijk menu met parelhoen, dorade en runderbavette. Om maar niet te spreken van restaurant De Vrienden van Jacob dat een Michelinster heeft. Bij het ontbijtbuffet ontwaren we een complete raat verse honing. Heel speciaal! Dat hoort bij een verblijf in stijl.

In ’t kort

Interieur

Voorname landhuisstijl uit begin van vorige eeuw, gobelin-achtige stoffen, veel antiek.

Ligging

In Nationaal Park Zuid-Kennemerland, natuur rondom.

Bijzonder

De gemeenschappelijke ruimtes zijn vrijwel in originele staat.

Praktisch

Ruim parkeerterrein, koffie- en theefaciliteiten op de kamer.

duin-kruidberg.nl