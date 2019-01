’Boot is verbindende zussenfactor ’

’Wanneer we de motor starten en de diesel pruttelt, klinkt dat als muziek in onze oren. Voor anderen misschien raar, maar voor mijn zus Emma en mij betekent dat geluid terugdenken aan vroeger. Dan weten we dat we een leuke tijd gaan hebben. Mijn vader toerde vroeger met ons gezin in zijn boot heel Nederland door. We woonden dicht bij het Brielse Meer en zaten regelmatig op het water, ook tijdens vakanties. Ik las een boek of zat te kleuren, heerlijk vond ik dat.

Mijn broer vaart ook nog graag; hij heeft zelf een boot. Emma en ik kochten eerder samen een zeilboot en onze ouders vonden het leuk om ons ook een motorboot te geven. Een complete verrassing! Het was wel even zoeken; sommige boten lijken op de foto’s goed, maar je schrikt er soms van als je ze ziet. Onze boot die we Zus&Co hebben genoemd, vonden we meteen geweldig. We vielen op het model: klein, kneuterig, een hele gezellige en comfortabele boot.

Ze ligt in de haven van Bernisse in Zuid-Holland, vlak bij mijn zus. Ik woon in Nijkerk in Gelderland. De boot is onze verbindende factor. Ik ga zeker eens in de drie weken op en neer. Met mooi weer werken we een paar dagen samen aan de boot of we gaan doordeweeks het water op. Gezellig. In de weekeinden zijn onze mannen er meestal bij. Zij zijn er zijdelings bij betrokken, want het is wel ónze boot.

Mijn zus was tot voor kort altijd handiger met varen dan ik. Begin dit jaar dacht ik: ik wil het ook goed kunnen. Dus ik heb flink geoefend, waardoor ik meer zelfvertrouwen en lef heb gekregen. Varen geeft me een lekkerder gevoel dan autorijden. De vrijheid en de rust op het water vind ik fijn. Als ik op de boot stap, heb ik direct een vakantiegevoel.Mijn vader zit intussen in een verpleeghuis. Meevaren gaat helaas niet meer, maar hij geniet volop van onze avonturen op het water.”

Eigenaar

Coby de Water (61), gepensioneerd

Bootmerk en -type

Sea Angler 23

Werf (gebouwd bij)

Hagebo BV, Woudsend, 2000

Motor

Yanmar diesel 3GM30F 20pk

Geschatte waarde

19.000 euro

Mooiste reis

„Moet nog komen!”

Toekomstplannen

„Genieten op het water.”