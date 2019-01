Wintersla fatigeren

Dat duurde in mijn jeugd nog een eeuwigheid. Eerst kwam er uit de koelkast een gekookt eitje. Dat werd zorgvuldig gepeld. De helft van het eigeel en al het eiwit werd ervoor gebruikt.

Nu maak je het eiwit alvast iets kleiner en dan met een vork heel fijnprakken. Tot je allemaal kleine blokjes eiwit hebt.

In een ander schaaltje werd een ragfijn gesneden uitje gedaan.

Je kunt ook een sjalotje nemen, dat heeft een nog fijnere smaak. Snijd het klein, zo klein als je maar kunt. En dan nog fijner. Nu doe je daar twee eetlepels van je beste olie bij. Heel erg lekker is walnootolie. Bijvoorbeeld van Mobipers. Heb je appelazijn? Dat is ook al zo lekker. Ik doe gelijke delen, maar er zijn er die altijd iets meer olie dan azijn doen. Roer daar je halve eitje door, echt tot het een dikke, ja, ja, slasaus is. Klein beetje zout, lekker witte peper.

Wat voor sla? Ik zeg winterpostelein. Oh, snij witlof ragfijn. En doe daar wat waterkers doorheen. Misschien wat walnoten? Stukje appel? En nu fatigeren, omscheppen tot alle sla met een laagje olie/azijn is bedekt. Tien minuten voor het ter tafel gaan. Niet eerder en niet later.

Nodig:

• winterpostelein of sla naar keuze

• walnootolie

• appelazijn

• zout, peper