Dít zijn de bijzonderste kampeerplekken in Nederland

Vlieg er eens uit

Bij camping De Vreemde vogel in Vlaardingen slaap je op wel heel bijzondere plekken. De camping biedt 10 unieke manieren om de nacht door te brengen. Denk bijvoorbeeld aan een vliegtuig, raket of vogelhuisje. Alle verblijven hebben het thema vliegen en je kan er met het hele gezin in slapen. Het park is het gehele jaar geopend en de verblijven zijn verwarmd. In het tuincafé kan je terecht voor ontbijt, lunch en diner met pure (streek)producten.

devreemdevogel.nl

Sterren kijken

Op nog geen drie kilometer van de Duitse grens, in het groene Noordoost-Twente in Latrop-Breklenkamp, ligt Erfgoed Bossem. Op het terrein van deze boerderij kan je tussen de brandrode runderen kamperen in je eigen tent of caravan of huur je een van de drie sterrenkubussen. De knusse kubus (oppervlakte negen vierkante meter) heeft een glazen koepel in het dak waardoor je ’s nachts vanuit je bed de sterren kan zien. De boerderij is het gehele jaar geopend en ’s winters is het goed toeven bij de vuurkorf voor de kubus.

bossem.nl

Aan de beek

Groesbeek heeft zijn naam te danken aan het beekje waaraan het ligt. Voor kinderen is het beekje een bron van uren vermaak. Het groene terrein aan de beek van camping Bij Ons telt ongeveer veertig kampeerplaatsen en een tiental originele accommodaties, waarvan de meesten door de eigenaren zelf zijn ontworpen, gemaakt en ingericht. Een unieke beleving is de Dome. Een halve bol met een transparant dak, zodat je vanuit bed naar de sterren kunt kijken. Je hebt uitzicht richting natuurgebied het Slumke met het achtergelegen Duitse Reichswalt waar je ook heel mooi kunt wandelen.

bijonsingroesbeek.nl

Zelfbouw

Camping Buitenland ligt op een terrein van negen hectare, onder het Drentse Nieuw-Amsterdam tussen een meer en bos. Een leuke camping om met je familie te bezoeken, maar je kunt er ook prima alleen terecht. Alle accommodaties zijn door de betreffende eigenaren zelf ontworpen, gebouwd en ingericht. Bij de BuitenBar kan je veelal biologische en vegetarische gerechten eten of ’s avonds nog even een drankje drinken.

buitenland.com

Krantje erbij

Midden in de duinen bij Bloemendaal aan Zee ligt camping de Lakens. In nog geen 10 minuutjes zit je op het strand waar je heerlijk kunt uitwaaien, ontspannen of een duik nemen in zee. Je slaapt er in een van de bijzondere chromen campers of neemt gewoon je eigen tent mee. Voor kinderen is er Playtown. Ook leuk: de relaxplekken waar je je eigen hangmat naast kunt hangen. En je krijgt iedere ochtend de lokale krant bij je tent.

campingdelakens.nl

Op safari

Bij camping Kampari in het Friese Delfstrahuizen kun je op safari in eigen land. Op de camping staan vijf luxe safaritenten, met allemaal hun eigen thema. Bijvoorbeeld in Afrikaans koloniale stijl, een strandhuisje of Italiaanse of Aziatische sferen. Daarnaast is er een romantische pipowagen, tipi of een ruime kampeerplek met verwarmd privé-sanitair. Dankzij de gaskachels in de luxe ingerichte safaritenten is het er ook in het voor- en najaar prima uit te houden.

kampari.nl