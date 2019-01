’Forse belastingschuld vanwege depressie’

Naam: Petrie van Dorp (48), Almere

Beroep: therapeut/tekstschrijver

Netto inkomsten: 2000-2300 euro

Vaste lasten: 1600 euro

Sparen: niets.

Toen & nu

„Lange tijd werkte ik in de media, maar 4,5 jaar geleden ging ik er bij een reorganisatie uit. Ik wilde meer met mijn creativiteit gaan doen. Eerst werd dat verkoopstyling en feng shui, maar het lukte me niet om daarmee mijn geld te verdienen. Ik ben alleenstaande moeder, de kachel moet toch branden. Gelukkig kon ik aan de slag als tekstschrijver bij een grote overheidsinstelling, wat heel goed verdiende. Helaas moesten alle zzp’ers er een half jaar later uit. Ik had geen inkomen meer en moest leven van het geld dat ik opzij had gezet. Niet lang daarna kwam ik in aanraking met ’reconnective healing’-therapie. Van mijn allerlaatste geld ben ik naar het buitenland gegaan om een opleiding te volgen en heb ik mijn praktijk Studio Chi opgezet.”

Budget

„Rondkomen is lastig. Het blijft spannend, zeker omdat ik alleen met twee kinderen woon. De oudste is al het huis uit. Maar die onzekerheid hoort bij ondernemen. Ik houd de aanbiedingen goed in de gaten en koop niet veel voor mezelf. Als de kinderen iets nodig hebben, gaan zij voor. Ik ben altijd heel bewust met geld bezig geweest. Een tijd had ik echt heel weinig, waardoor ik zuinig leerde leven.”

Overzicht

„Ik houd alles nog meer in de gaten dan vroeger. Ik check heel vaak mijn bankrekening, zowel zakelijk als privé. Zet geld opzij en kom daar absoluut niet aan. Af en toe is het wel verleidelijk, bijvoorbeeld in de decembermaand met al die feestdagen én de verjaardag van mijn dochter. Vroeger had ik envelopjes met weekgeld. Mijn boodschappenbudget zit nu in mijn hoofd.”

Financiële misser

„Toen ik weg moest bij de overheidsinstelling heb ik een rechtszaak aangespannen omdat ik een contract voor een jaar had. Die won ik en het restant van mijn afgesproken vergoeding werd uitbetaald. Daarvan heb ik een deel apart gezet voor de inkomstenbelasting, maar alleen over het gewerkte half jaar. Ik had natuurlijk meer moeten wegzetten omdat de uitbetaling over een heel jaar ging. Toen mijn middelste kind in een zware depressie belandde, lukte het niet meteen om via het reguliere circuit hulp voor haar te krijgen. Ik heb toen het geld wat ik had, aan alternatieve therapie besteed. Uiteindelijk kwam zij uit haar depressie door sessies met mij als reconnective healer. Ik heb nu wel een belastingschuld van 8000 euro.”

Duurste aankoop

„De therapieën voor mijn dochter hebben me dus veel geld gekost. Daar kan geen geld tegenop, al was het zakelijk gezien geen slimme keuze. Ik zou andere zzp’ers adviseren om genoeg geld opzij te zetten voor de belasting. De opleiding kostte me ook veel geld en om mijn praktijk op te zetten, heb ik de garage verbouwd. Wel creatief hoor, de uiteindelijke kosten vallen mee.”

Ik droom van...

„Meer openheid naar elkaar toe zou ik zo mooi vinden. Samen met mijn dochter heb ik een e-book geschreven: ’Awareness of depression’. Het is gratis te downloaden van mijn website, want we willen zoveel mogelijk mensen bereiken. Dit jaar komt er ook een ander boek van mij uit: ’The power to believe’. Daarin deel ik mijn verhaal en er komen ook verhalen in van achttien bekende Nederlanders over innerlijke kracht en positief denken.”

