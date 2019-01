Filmrecensie: ‘Mary Queen of Scots’ ✭✭✭

Beau Willimon, eerder als scenarist betrokken bij The ides of March en House of cards, vond dat ook. Hij baseerde het script van Mary Queen of Scots op een biografie van historicus John Guy en koos daarbij voor een moderne insteek: zowel in zijn taalgebruik als in zijn aandacht voor hedendaagse gevoeligheden. Debuterend regisseur Josie Rourke - afkomstig uit de theaterwereld - geeft vorm aan deze vertelling in trage, sfeervolle beelden. Al staan die soms zó bol van symboliek, dat het geforceerd voelt.

Saoirse Ronan is zonder meer de sterkste pijler van dit historische bouwwerk. Als de jonge monarch straalt zij geestkracht en vastbeslotenheid uit, terwijl we dankzij haar gelaagde spel de katholieke Mary ook van haar kwetsbare kant leren kennen. Jammer genoeg is de rol van Margot Robbie in dat opzicht minder evenwichtig. Terwijl de protestante ’Virgin Queen’ Elizabeth in veel andere films kordaat wordt neergezet, komt haar personage hier juist weifelachtig en afhankelijk over. Gevolg is dat ook hun koninklijke confrontatie uiteindelijk sputtert in plaats van vonkt.