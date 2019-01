Filmrecensie: ‘How to train your dragon: The hidden world’ ✭✭✭✩

Vikingendorp Berk is inmiddels uitgegroeid tot een sprankelend draken-Mekka en dat heeft gevaren met zich meegebracht. Hiccup en zijn vrienden komen erachter dat hun grote kolonie een makkelijk doelwit is geworden voor Grimmel the Grisly. En dus moet er worden gezocht naar een veilig, verborgen onderkomen.

In grote lijnen maakt dit derde deel daarmee weinig stappen ten opzichte van de voorgangers. Het verhaal rondom voor- en tegenstanders van drakenhouden, heeft zijn beste tijd gehad. Maar gelukkig heeft The hidden world meer te bieden.

Regisseur Dean DeBlois heeft inmiddels goed begrepen dat de draak Toothless zijn grootste troef is. De zeldzame ’night fury’, die veel kenmerken van speelse puppy’s en katten vertoont, krijgt meer aandacht dan ooit nu hij een echte puber met een eerste liefde is. Wat niet alleen gepaard gaat met onhandige avances, maar ook met overbezorgdheid van zijn opvoeder Hiccup.

Dat hun wederzijdse afhankelijkheid begint te verbrokkelen nu ze beide volwassen worden, zorgt voor een ontroerend extra laagje in de kleurrijke drakenwereld van How to train your dragon. Zeker in de 3D-vergezichten komt die schitterend tot zijn recht.