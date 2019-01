Filmrecensie: ’Glass’ ✭✭✭✭✩

’Mr. Glass’ was de bijnaam van brekebeen Elijah Price (Samuel L. Jackson) in Unbreakable. Zijn personage ging daarin over lijken om een echte superheld te vinden en stuitte zo uiteindelijk op David Dunn (Bruce Willis). Die blijkt zich in de nieuwe film nog altijd op te werpen als reddende engel. Zo probeert hij in Glass een stel tienermeisjes op te sporen die ontvoerd zijn door The Beast (James McAvoy), de verknipte seriemoordenaar met maar liefst 24 verschillende identiteiten uit Split.

Uiteindelijk belanden zowel Dunn als The Beast in dezelfde psychiatrische kliniek waar ook Mr. Glass is opgesloten. Daar gaat hun onderlinge strijd door, al probeert psychiater Dr. Ellie Staple (Sarah Paulson) hen ervan te overtuigen dat zij zich hun superkrachten alleen maar inbeelden. Terecht?

M. Night Shyamalan schept in Glass vakkundig spanning en sfeer en knoopt de verhaallijnen uit zijn eerdere films ingenieus aan elkaar. Daar is-ie alleen zo druk mee, dat het hem dit keer minder goed lukt het publiek emotioneel te betrekken bij de personages die hij opvoert. Toch blijft deze fantasievolle vertelling amusant genoeg, zeker voor zijn fans. Die zullen zich – anders dan veel professionele critici – maar wát graag laten meeslepen door Shyamalans wilde ideeën.