Filmrecensie: ’Blaze’ ✭✭✭✩

Muzikant Ben Dickey debuteert veelbelovend als acteur in de titelrol van deze muzikale biografie. Springplank vormt een interview met collega-muzikanten Townes van Zandt (Charlie Sexton) en Zee (Josh Hamilton). In een gesprek met een radio-dj (een cameo van Hawke) blikken zij terug op Blaze Foleys kleurrijke leven, waarna het verhaal schijnbaar lukraak strooit met snippers uit het verleden.

Een ster was deze spraakwaterval met een poëtische inborst nooit. Al schopte hij het wel tot bescheiden legende, bekend bij de ’incrowd’ van countryliefhebbers. Tot drie keer toe nam hij een album op, die bij zijn leven echter nooit het licht zagen. Later werden nummers van zijn hand door bekendere artiesten als Merle Haggard en Lyle Lovett uitgebracht en tot een succes gemaakt en bracht zelfs Kings of Leon een ode aan hem.

Blaze is gebaseerd op de eerder gepubliceerde memoires van Sybil, de vrouw van zijn leven. Ook haar wist hij van zich te vervreemden, al leverde dat verlies weer volop stof op voor zijn teksten. Zij schreef ook het scenario - samen met de regisseur - en wordt in de film prachtig gespeeld door Alia Shawkat. Hun gedoemde liefde raakt zonder twijfel het meest in Hawkes treffende, melancholieke, maar soms ook wat al te repetitieve sfeertekening.