Filmrecensie: ’Das schweigende Klassenzimmer’ ✭✭✭✩

Erik (Jonas Dassler) wordt op sluwe wijze gedwongen zijn klasgenoten te verlinken.

Samen met zijn brutale vriend Theo (Leonard Scheicher) stapt Kurt (Tom Gramenz) in 1956 op de trein naar West-Berlijn. De Muur is er nog niet, maar de verhoudingen tussen Oost-Duitsland, waar de jongens wonen, en het vrijere westen zijn al gespannen. Tegen de grenspolitie zeggen ze dat ze naar het graf van Kurts grootvader gaan, maar in werkelijkheid is het de twee pubers te doen om iets anders; in West-Berlijn kunnen ze ongestoord in de bios naar blote tieten kijken.