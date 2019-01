Filmrecensie: ’Styx’ ✭✭✭✭

Nadat de Duitse een wilde storm en hoge golven heeft getrotseerd, ziet ze in de verte een dobberende boot vol wanhopige vluchtelingen liggen. Een noodoproep levert een streng en resoluut antwoord op: grijp niet in, blijf op veilige afstand en wacht op hulp van de marine. Maar dat is natuurlijk makkelijk praten voor iemand die niet met eigen ogen hoeft te zien welk drama zich voltrekt.

In het dialoogarme Styx gebruikt regisseur Wolfgang Fischer alleen de oceaan als soundtrack en wijkt hij geen moment van Rikes zijde. Dat is een doordachte keuze. Juist door zijn camera weg te houden van de groep verdrinkende vluchtelingen, wordt de situatie indringender. Zo is Styx op zichzelf een metafoor, met de grootste verschrikkingen als klein vlekje aan de horizon. Te veel om te negeren, te weinig om in je eentje grip op te kunnen krijgen.