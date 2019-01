Maandag grote kans op ’superbloedmaan’

Vanwege de rode kleur wordt de totaal verduisterde maan een bloedmaan genoemd. Ⓒ ANP

Na het weekend is de kans groot dat je een volledige maansverduistering kunt waarnemen. Maandagochtend kruipt de aarde namelijk tussen de zon en de maan in. Hierdoor komt de maan dichter bij onze planeet te staan, waardoor er mogelijk een ’superbloedmaan’ te zien is.