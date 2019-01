’De ballen van de baronesse’

Wel heel aardig is de manier waarop ze gehaktballen maakt. Je neemt het gehakt en mengt het met in zoete melk geweekt brood, stijf uitgedrukt. Ha, vraag één, wat is zoete melk? Dat is gecondenseerde melk. Mag je ook gewone melk voor gebruiken. Oh, het moet oudbakken witbrood zijn, zonder korst. Beetje nootmuskaat, beetje foelie. In moderne recepten zie je nooit meer foelie staan.

Heel dom, want foelie geeft een diepe rijkdom van smaak als onderlaag van andere smaken. Gesmolten boter en geklutste eidooiers. En nu iets wat wij vandaag de dag niet meer doen maar vast heel lekker is, je klopt het wit van de eieren tot sneeuw. Beetje peper nog. Dan vorm je één bal en die gaat in de oven. 160 ° C. Ongedekt. Die bal verliest bakvocht en pruttelt daarin. Draai af en toe. Meng de jus met wat citroensap.

Wil je wat heel lekkers erbij, dan stoof je in die jus fijngesneden spitskool. De gehaktbal serveer je in plakken. Met een klein beetje grove puree erbij. Daar hoort een Kilkenny Ale bij.

Nodig voor twee personen:

•300 gr kalfsgehakt

•2 sneetjes witbrood, geweekt in melk en uitgeknepen

•1 eidooier, geklutst

•1 eiwit, stijf geslagen

•1 eetl gezouten roomboter, vloeibaar

•½ theel nootmuskaat

•½ theel foelie

•beetje peper