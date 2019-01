Mail uw leukste dierenfoto’s!

Sterre (14) heeft dolle pret met een ijslander op de camping. Ⓒ Ingrid den Hollander

Is jouw huisdier enorm grappig of ontzettend schattig en heb je leuke momenten vastgelegd op camera? Mail ze dan naar vrijfoto@telegraaf.nl en wie weet krijgt jouw kiekje een plek in VRIJ, de zaterdagbijlage van De Telegraaf.